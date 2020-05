Ibrahimovic, la sua statua a Malmö pronta a tornare… in un altro posto

Zlatan Ibrahimovic tornerà al suo posto a Malmö, o meglio, la sua statua. Dopo l’atto vandalico subito, forse a causa dell’acquisto di parte dell’Hammarby, l’opera d’arte che ritrae il centravanti svedese ora al Milan dovrebbe ritornare a svettare. Questa volta, però, non all’esterno della stadio del suo primo club, bensì in un’altra zona della città.

Ad annunciare il rilocamento della statua dell’attaccante è stato il portavoce del comune di Malmö Anders Malmstrom: “La statua di Ibrahimovic starà ancora a Malmö ma questa volta non all’esterno dello Swedbank Stadium. Verrà posizionata in un altro posto”, ha detto l’uomo ai media in Svezia. Ricordiamo che la statua era stata rovinata con graffiti e danni ingenti al volto e al suo corpo. Adesso, dopo essere stata rimessa a nuovo, Ibrahimovic tornerà a “Zlatananare” Malmö.