Ibrahimovic lancia la sfida: stop di petto e “modalità Matrix”

Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire e di far parlare di sé. Il fuoriclasse svedese, ora in forza ai Los Angeles Galaxy, ha deciso di cimentarsi in uno dei suoi numeri. Dopo un breve palleggio, l’attaccante si è aggiustato la palla sul petto, appena sotto il mento, rimanendo in equilibrio ed abbassandosi lentamente. Un numero alla “Matrix”, dato il richiamo al protagonista dell’omonimo film, impegnato in una scena divenuta famosa a schivare i proiettili. Ed ora la sfida è lanciata a tre personalità diverse tra loro: il collega Paul Pogba, il tennista Novak Djokovic e l’agente Mino Raiola. Riusciranno ad imitare Zlatan?