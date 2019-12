Ibrahimovic: “Mbappé di un livello differente da tutti gli altri. Ronaldo il Fenomeno? Tutti abbiamo cercato di imitarlo…”

Futuro ancora da scrivere per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ormai ex LA Galaxy, potrebbe tornare in Italia. Milan e Napoli le piste piu probabili. Intanto il centravanti, parlando al Mirror, ha detto la sua su Kylian Mbappé, astro nascente del panorama calcistico mondiale.

COMPLIMENTI – “Mbappé fa la differenza. È ancora giovane. Speriamo tutti che continui a lavorare sodo. Nonostante la sua età, Kylian è già una stella. Spero che continui ad avere tanta fame e non si innamori del calcio, ma continui a migliorare e ad aggiungere successi dopo successi. Per fare questo, ha bisogno di rimanere calmo, il che non è sempre facile”, ha detto Ibrahimovic. E a proposito di campionissimi: “Ronaldo il Fenomeno? Quando giovaca lui, tutti abbiamo cercato di imitarlo. Aveva uno stile di gioco molto elegante. Guardavo le partite con tanta partecipazione in passato. Adesso… beh, adesso Mbappe è probabilmente il mio calciatore preferito. Un giocatore di un livello differente da tutti gli altri”.

