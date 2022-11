Ibrahimovic: “Mbappe ha fatto la scelta giusta per il Psg, ma non per se stesso”

L'ex attaccante del Barcellona e del PSG Zlatan Ibrahimovic, che ora gioca nel Milan, ha parlato della decisione di Kylian Mbappe di prolungare il contratto con la squadra di Parigi. “Non ha fatto la scelta giusta per se stesso ma per il PSG. Era in una situazione in cui era più importante per il club e il club gli ha dato tutto per raggiungere l'accordo. Ma non puoi mai essere più importante del club", ha detto Ibrahimovic su Canal Plus. All'inizio di questa stagione, Ibrahimovic ha consigliato a Mbappé di trasferirsi al Real Madrid.