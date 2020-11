Ibrahimovic? Meglio De Respinis. La Pro Sesto ironizza sui social dopo la doppietta

Grandi numeri quelli fin qui messi in bacheca al Milan dal devastante Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta nel posticipo di Serie A contro il Napoli. Due reti che non sono certo passate inosservate. Forse, addirittura, c’è chi pensa se ne stia parlando fin troppo. Chiedere alla Pro Sesto che ha deciso di polemizzare, si fa per dire, per le attenzioni date allo svedese e non al proprio bomber Alessandro De Respinis, anche lui protagonista per i suoi con due gol.

La Pro Sesto scherza sui social

Una doppietta vincente quella di Ibrahimovic, esattamente come lo è stata quella di Alessandro De Respinis, attaccante della Pro Sesto, che ha trascinato i suoi contro la Pro Vercelli in trasferta. Due reti sul finale di gara che hanno portato il club a scherzare su Twitter pubblicando una foto simpatica. “Quando ti svegli il lunedì e tutti parlano della doppietta di Ibra invece che della tua”, ha scritto il club ironicamente con la foto del suo bomber.

Siamo sicuri che gli appassionati siano rimasti piacevolemente colpiti da questo tweet azzeccato.