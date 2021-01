Ibrahimovic: “Milan la mia sfida più bella. Donnarumma il più forte al mondo. Playstation 5 regalata? Ora mi seguono tutti”

Interessante intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic al Corriere dello Sport. Milan, compagni e tanto altro nelle parole del centravanti svedese pronto a tornare protagonista dal primo minuto dopo l’assenza per infortunio delle ultime settimane.

Ibrahimovic: Milan, compagni e non solo

“Cosa è il gol per me? Un dettaglio che fa vincere le partite. Una mia responsabilità”, parla subito così Ibrahimovic. “Anche quando servo un compagno che segna sento di aver fatto bene il mio mestiere. Il Milan? Mi sento un leader. Io guido, la squadra mi segue. Dieci anni fa era un altro Milan. Ma anche il Milan che ho trovato nel 2020 era diverso. Sempre una squadra molto giovane. Abbiamo lavorato, ci siamo sacrificati. Ecco i risultati. Non è solo merito mio”.

E a proposito di compagni: “La Playstation 5 che ho regalato alla squadra? In realtà avevo chiesto: chi la vuole a un certo prezzo? A quelli che si sono messi in lista l’ho regalata, agli altri ho detto: eh no, troppo tardi. Così ho capito con chi avevo a che fare (ride). Adesso mi danno tutti retta, però”. E ancora: “Donnarumma? È il portiere più forte del mondo. Ma no, a lui non lo dico. Deve continuare ad avere fame. Non è normale che non abbia mai disputato una partita di Champions”.