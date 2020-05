Ibrahimovic mistico: “Ci vediamo in campo”. Ma la maglia è dell’Hammarby…

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per le proprie condizioni fisiche, Zlatan Ibrahimovic torna a far parlare di sé. Questa volta per un messaggio social pubblicato su Twitter.

L’attaccante del Milan potrebbe tornare in campo una volta ripresa la Serie A. Il problema al polpaccio non sembra grave e i rossoneri potrebbero contare ancora sul suo apporto. Sempre che lo stesso svedese non cambi idea… Infatti, dal suo messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, non si capisce esattamente la sua intenzione. “Ci vediamo presto in campo”, ha scritto Ibrahimovic dalla Svezia, dove segue il programma di recupero. Peccato, però, che nel suo messaggio non ci sia alcun riferimento al Milan ma solo all’Hammarby, club di cui è diventato di recente co-proprietario. Cosa avrà voluto dire il centravanti? In tanti se lo chiedono e in molti hanno inteso che tornerà a giocare per il club svedese. Più probabile, invece, che Ibra si riferisse solamente al ritorno del campionato svedese e quindi il suo post fosse di incitamento alla sua squadra.