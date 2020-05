Ibrahimovic, maxi multa: guida Ferrari non immatricolata

Piccolo guaio per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan si prepara al rientro in Italia per la ripresa degli allenamenti in maglia rossonera e per l’avvio del campionato ma prima dovrà fare i conti con… una multa salata che arriva dalla Svezia.

Colpa della Ferrari

Secondo quanto riportano i media svedesi e poi anche AS, Zlatan Ibrahimovic avrebbe rimediato una multa in Svezia con la sua Ferrari Monza SP2, di cui esistono solo 499 esemplari al mondo. La vettura, acquistata lo scorso ottobre in occasione del suo 38esimo compleanno, è stata provata di recente dall’attaccante per le vie di Stoccolma, perccato per lui che le autorità locali si siano rese conto che la macchina non fosse immatricolata all’Agenzia di Trasporto svedese. Di conseguenza, ecco la maxi multa. “L’auto è stata congelata il 30 marzo ed era ancora in quello stato. Non si può guidare una macchina in stato di fermo, si può solo guidare fino all’officina più vicina”, ha spiegato il direttore dell’agenzia Mikael Andersson. La Ferrari è costata al centravanti ben 1,6 milioni di euro, ma adesso il problema di Ibrahimovic sarà la multa da pagare…