Ibrahimovic: “Non smetto, ecco quando lo farò”

Zlatan Ibrahimovic non smette e rilancia. Lo svedese ha parlato a La Gazzetta dello Sport facendo il punto sulla sua voglia di tornare in campo dopo i problemi al ginocchio. Non solo. Il centravanti del Milan ha sottolineato anche come la formazione rossonera sia migliorata rispetto allo scorso anno e gli effetti di crescita avuti dopo il successo ottenuto con lo scudetto 2021-22.