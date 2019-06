Ibrahimovic: “Non sono una sorpresa, sono una leggenda. Sono la più grande minaccia per qualsiasi avversario…”

Nonostante i 9 punti di distacco dalla vetta, i LA Galaxy e il campionato di MLS offrono sempre grandi spunti. Il merito è anche di Zlatan Ibrahimovic e delle sue dichiarazioni. Intervistato da DAZN, l’attaccante svedese ha parlato dell’annata in corso e delle grandi aspettative verso questa stagione.

Ovviamente, il tutto in pieno stile Ibra…

STILE – “Non sono una sorpresa, sono già una leggenda”, ha detto Ibrahimovic. “In questo campionato vedrai cose che non hai visto nella mia prima stagione in MLS. Penso che siamo maturati rispetto a prima. Il titolo? Tutti i giochi sono aperti. Tutte le squadre possono battere qualsiasi squadra. Non vedo un favorito. Questo è il bello della MLS, è un campionato molto equilibrato”. E sul suo stile di gioco e gli avversari: “Mi considero la più grande minaccia del campionato, per qualsiasi avversario. Nessuna possibilità che ci sia un altro Zlatan. Vedo molti buoni giocatori, ma non mi rivedo in nessuno di loro, perché non ci può essere una sola versione di me stesso. Ogni giocatore ha la sua storia”, ha concluso Ibrahimovic, autore fin qui di 11 gol in campionato.