Ibrahimovic, nuovo acquisto in Svezia: 1000 ettari di terreno per la caccia…

Una passione per la pesca e per la caccia. Ecco allora che Zlatan Ibrahimovic, attuale attaccante del Milan, senza badare a spese ha voluto assicurarsi un terreno da 1000 ettari per i suoi hobby. Come riferisce Aftonbladet che cita Östersund Post, l’acquisto è stato fatto l’estate scorsa, quando il giocatore militava ancora negli States con la maglia dei LA Galaxy.

Il terreno sarebbe stato acquistato per la cifra di 30 milioni di corone svedesi, circa 2.7 milioni di euro e si troverebbe in prossimità di una casetta già di proprietà di Ibrahimovic utilizzata per andare a pesca. Ora lo svedese possiede anche il terreno adiacente, che forse utilizzerà per la caccia. Il centravanti, in attesa di capire se e quando la Serie A riprenderà, si trova in Svezia a trascorrere la quarantena. In precedenza si è allenato con l’Hammarby club del quale è diventato co-proprietario di recente e delquale possiede il 25% delle quote.