Ibrahimovic: “Pallone d’Oro scelta politica e lo consegnano ai bravi ragazzi…”

L'attaccante del Milan non ha mai vinto il premio di France Football

L'assegnazione del Pallone d'Oro si è sempre trascinata alle spalle tante polemiche come nel caso dell'ultima edizione che è andata a Leo Messi con molti che hanno criticato la scelta spiegando che lo meritava Robert Lewandowski. L' attaccante di Milan e Svezia Zlatan Ibrahimovic ha ammesso di non pentirsi di non aver mai ricevuto il Pallone d'Oro in vita sua. «Sono tutti premi politici. Hanno bisogno di "Mr. Ideal". Se dici quello che pensi, non otterrai questi premi. È facile consegnarli a dei bravi ragazzi. Per me non cambia nulla, non mi rende migliore o peggiore", ha detto Ibrahimovic.