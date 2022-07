Ibrahimovic, pronto il nuovo contratto col Milan: cifre e bonus

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare insieme al preparatore Giorgio Gasparini con la voglia di tornare presto a disposizione del Milan. Le sensazioni sono positive e per questa ragione, nelle prossime ore, potrebbero arrivare novità per quanto riguarda la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan per un’altra stagione.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di uno svedese pronto per gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a Milanello per seguire il programma di recupero fissato dallo staff medico rossonero. Da qual momento in poi sarà conto alla rovescia per rivederlo in campo.