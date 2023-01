Ibrahimovic punge gli argentini campioni del mondo: “Ok Messi ma gli altri non vinceranno più”

In occasione della promozione del film di Guillaume Canet, "Asterix e Obelix" nel quale sarà protagonista, Zlatan Ibrahimovic ha avuto modo di parlare anche di calcio ed in particolare della sua esperienza francese e del Mondiale in Qatar che ha visto l' Argentina battere la Francia .

Si passa poi al Mondiale dove non mancano parole d'elogio per Mbappé e qualche frecciata agli argentini: "Mbappé? Non sono preoccupato per lui, sicuramente vincerà un altro Mondiale, ma in Qatar ero sicuro che avrebbe vinto l’Argentina. Messi è considerato il miglior giocatore della storia e sarà ricordato per la vittoria del Mondiale, ma gli altri? Non posso rispettare da professionista chi si comporta così. Non si vince così e loro non vinceranno più".