Ibrahimovic racconta: “Ho consigliato a Mbappé di andare al Real Madrid”

Lo svedese racconta un aneddoto col giovane attaccante

Da un campione esperto che ha già dimostrato tutto il suo valore, ad un altro, giovane, pronto a diventare una stella per tanti anni. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic e Kylian Mbappé protagonisti di un curioso retroscena svelato dal bomber svedese ora al Milan a L'Equipe. Il centravanti del Diavolo ha raccontato, infatti, di aver avuto un piccolo confronto con la stellina francese del Psg a proposito di quale dovrebbe essere la sua scelta per il futuro, in ottica di una partenza da Parigi.

CONSIGLIO - "Cosa farà Mbappé la prossima stagione? Difficile chiederlo a me. Dipenderà da cosa vuole lui e da cosa ne pensa", ha esordito Ibrahimovic. "Se fossi nel Psg cercherei di trattenerlo. Sarà lui a decidere–. Mbappé mi ha chiesto qualche consiglio e io gli ho detto: 'Al tuo posto andrei al Real Madrid'. Ho giocato in diverse squadre e Paesi, è così che sono cresciuto. Giocare in casa per tutta la tua carriera è più facile. Se vai in altri giardini invece è un'avventura".