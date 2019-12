Ibrahimovic racconta: “Mandai Materazzi in ospedale. Lo aspettavo da 4 anni…”

Continuano i rumors sul suo futuro, ma Zlatan Ibrahimovic fa parlare non solo per le vicende di mercato. Nella sua lunga intervista rilasciata a GQ, c’è spazio anche per un aneddoto di campo ed in particolare su un episodio avvenuto con Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter.

Lo svedese è partito dal principio per spiegre quanto poi successe nella stagione 2010-11: “Era il 2006, Juventus-Inter. Ero alla Juve e giocavo contro l’Inter. Materazzi mi fa un’entrata assassina e mi fa male. Capello (all’epoca mister bianconero ndr) mi fa: ‘Ti cambio’. E io: ‘No, rientro’. Volevo tornare in campo solo per ripagare Matrix, perché se uno mi fa una cosa così non mi passa più dalla mente. Ma dopo due minuti ho troppo dolore, non riesco più a giocare”, ha racconato Ibrahimovic.

VENDETTA – E così la carriera di Ibrahimovic prosegue: “Poi vado all’Inter, al Barcellona e al Milan… Nella prima partita, il derby 2010-11, sono tutti contro di me. Va bene, questo mi carica. Però se non hai il controllo non va bene, perché perdi la testa e fai qualcosa di stupido. Arrivo al rigore, e chi mi ha fatto fallo? Materazzi. Come calciatore era cattivo. Ci sta ma ci sono due modi per giocare da cattivo, uno è per farti male. Anche Maldini, per dire, giocava da cattivo, ma con un altro obiettivo”. Ed ecco quindi la vendetta: “Nel secondo tempo Matrix mi carica e gli faccio una mossa di Taekwondo. L’ho mandato in ospedale. Stankovic mi dice: ‘Perché lo hai fatto, Ibra?’ E io gli rispondo: ‘Ho aspettato questo momento per quattro anni. Ecco perché’. E me ne sono andato. Poi il Milan ha vinto ed è stato un bel momento perché la vecchia società era grande”.