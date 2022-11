Ibrahimovic: “Raiola mi manca e lo farà per tutta la vita”

Il centravanti svedese ha avuto modo di partecipare ad esilaranti momenti ma anche ad alcuni davvero toccanti. Infatti, in occasione della promozione del suo libro, il giocatore ha parlato anche di Mino Raiola a cui ha dedicato un capitolo del suo lavoro: "Il capitolo che mi piace di più del mio libro? Il capitolo in cui si parla di Mino. È stato troppo importante per me. Ancora oggi mi manca e mi mancherà per tutta la vita", le parole di Ibrahimovic.