Ibrahimovic razzista, dopo lite con Lukaku è polemica sul web: “Non si faccia vedere a Sanremo”

Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku hanno dato un pessimo esempio in campo nel corso del derby di Milano di Coppa Italia. Il pesante faccia a faccia condito da insulti e frasi di dubbia interpretazione hanno subito fatto il giro del mondo con il web, ed in particolare i social, scatenati.

Chi se la prende con entrambi, chi soprattutto con lo svedese del Milan, reo sembrerebbe, di aver rivolto frasi vicine ad avere uno sfondo razzista nei confronti del gigante belga. Tra i tanti commenti apparsi soprattutto su Twitter, c’è chi chiede giustizia e soprattutto che si augura di non vedere Ibrahimovic al Festival di Sanremo.

COSA SI SONO DETTI LUKAKU E IBRAHIMOVIC

Ibrahimovic: nessuno lo vuole a Sanremo

Il faccia a faccia avvenuto ieri nella sfida di Coppa Italia non è stato certo preso bene dal pubblico. Né da quello appassionato di calcio, né in generale da quello televisivo. In tanti hanno subito commentato quanto accaduto tra Lukaku e Ibrahimovic e, in riferimento alla partecipazione dello svedese al Festival di Sanremo, moltissimi si sono dichiarati contrari anche con frasi piuttosto nette. “Non si azzardino a chiamarlo più a Sanremo”, ha scritto qualcuno. “Ibra è razzista e gli italiani non lo vogliono in tv”, ha detto un altro utente.

Insomma. Quanto accaduto in campo avrà pesanti evoluzioni anche fuori…