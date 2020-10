Ibrahimovic, re anche di record negativi: il più “sprecone” dagli 11 metri in Europa

Anche i migliori sbagliano e in casa Milan, persino un mostro sacro come Zlatan Ibrahimovic si sta trovando a fare i conti con alcune statistiche davvero negative. Il centravanti svedese ha abituato tutti a numeri da record, ma ultimamente si è reso protagonista anche di dati non proprio esaltanti.

Ibrahimovic “lo sprecone”

Come riporta Opta, con il rigore fallito in Europa League nella sfida contro lo Sparta Praga, Ibrahimovic ha siglato un record che lo porta ad essere, per ora, il peggiore nei top 5 campionati. Nessuno, infatti, ha fatto peggio di lui. Lo svedese, negli ultimi 5 penalty calciati, ha fallito il tiro per ben 3 volte. La maledizione era iniziata nello scorso campionato contro il Cagliari, quando Cragno aveva parato la sua conclusione. Poi, i due tiri più recenti: quello nel derby contro l’Inter, parato da Handanovic, e infine la traversa contro lo Sparta Praga in Coppa.