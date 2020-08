Ibrahimovic, rebus numero di maglia: altro post social e nuovo indizio

Solamente poche ore fa la storie su Instagram dove mostrava il numero 9 avuto in MLS con i LA Galaxy, adesso Zlatan Ibrahimovic, manda un altro messaggio, rigorosamente social, dove sembra aver cambiato un po’ le sue intenzioni.

Ibrahimovic: 1 o 11?

Come spesso accade in questi casi, le interpretazioni sono tante. Ibrahimovic è stato piuttosto emblematico col suo messaggio e con la sua foto, modificata ad arte. “Come ho detto mi sto solo riscaldando”, ha scritto lo svedese su Instagram accompagnando un’immagine con il numero 21 modificato con un 1 al posto del due. Cosa avrà voluto dire? 11 o semplicemente che, come al solito, si considera il numero uno?

Non resta che attendere l’ufficialità del rinnovo e anche quella dei numeri di maglia. Ibrahimovic potrebbe sfidare la “maledizione” del numero 9, oppure andare sul sicuro con un altro numero. Magari l’11…