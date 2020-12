Ibrahimovic sbarca a Sanremo? Possibile vederlo al Festival con Amadeus e Fiorello

Zlatan Ibrahimovic non dovrebbe prendere parte all’ultima gara dell’anno col suo Milan in campionato a causa di un problema fisico. Eppure, il nome dello svedese è sempre molto chiacchierato. Questa volta, però, non per quanto fatto in campo, bensì per quello che potrebbe fare fuori e precisamente al Festival di Sanremo.

Ebbene sì, secondo il sito Dagospia, sarebbero in corso trattative per portare lo svedese sul palco della manifestazione canora più importante d’Italia in programma dal 2 al 6 marzo, anche per più di una serata.

Da quanto si apprende non ci sarebbero state ancora le scelte per la parte femminile tra i presentatori ma l’asso nella maniche dall’edizione 2021 del Festival potrebbe essere proprio Zlatan Ibrahimovic. Sarebbero in corso delle trattative con buone possibilità di esito positivo, per portare al Teatro Ariston il campione svedese del Milan. L’idea iniziale era quella di una serata ma sembra prendere quota anche l’iptesi di più giornate sul palco.