Ibrahimovic, scatto social con Berlusconi diventa virale

Scatto social per l'ex patron del Milan e l'attuale bomber rossonero

Zlatan Ibrahimovic e Silvio Berlusconi . Basterebbero solo questi due nomi per far venire qualche lacrimuccia ai tifosi del Milan che ricorderanno con piacere gli anni d'oro del Diavolo con l'attaccante svedese e l'ex patron alla guida del club.

I due volti noti, nonostante le strade si siano divise da tempo, si sono ritrovati in vacanza in Sardegna e non potevano far mancare un loro saluto con tanto di frase ad effetto. Protagonista il fuoriclasse svedese del Milan che ha postato sui social una foto assieme all'ex patron trovato verosimilmente in Costa Smeralda a godersi qualche giorno di relax. "La potenza non fa le cose giuste, fa solo la storia", ha scritto Ibrahimovic nella didascalia della foto.