Ibrahimovic senza freni: “Gioco per vincere o sto a casa. Rangnick? Non so chi sia…”

Arrivano importanti anticipazioni su quella che è stata l’intervista rilasciata a Sportweek da parte di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese del Milan ha parlato a lungo del suo futuro e di quello che potrebbe essere il destino del club rossonero. Non sono mancate bordate, neppure tanto indirette, nei confronti della dirigenza e dei piani per i prossimi anni.

Ibrahimovic: “Gioco per vincere o sto a casa. Non so chi sia Rangnick”

“Ibrahimovic gioca per vincere qualcosa o sta a casa“, ha detto senza mezze misure lo svedese rispondendo ad una domanda. “Ibra non è un giocatore da Europa League come il Milan non è un club da Europa League”. Ma la carne al fuoco è tanta e lo svedese si lascia andare anche su quei nomi che circolano per la futura guida tecnica: “Chi è Rangnick? Non so chi sia“. E ancora sul sui ritorno in rossonero: “Sono tornato solo per passione, sto giocando gratis… Mi avevano detto che chiudere in America era troppo facile e allora sono tornato. Perché Ibra è nato per giocare a calcio ed è ancora il migliore a giocare”. Infine sul proprio futuro: “Difficile vedermi ancora al Milan il prossimo anno. Non so se ci sarà un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto dove le parole non valgono niente. Ho ancora troppa passione per quello che faccio”.

