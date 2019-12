Ibrahimovic senza limiti: “Tarantino è la storia del cinema, io sono quella del calcio. Vorrei fare un film…”

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Zlatan Ibrahimovic racconta a GQ cosa gli piacerebbe fare. Teatrale in campo e fuori, lo svedese sogna un futuro… nel cinema.

“Quentin Tarantino è la storia del cinema come io lo sono del calcio: lui è innamorato del cinema come io del calcio. Si vede che ha passione, è un genio un po’ matto, ama quello che fa e vuole trasmetterlo al pubblico. Un po’ come Muhammad Alì, un altro mito, come persona e come atleta”, ha detto Ibrahimovic che poi rivela un piccolo sogno nel cassetto: recitare.

IN UN FILM – “Mi piacerebbe recitare in un bel film d’azione di Tarantino, con Dwayne Johnson, “The Rock”, dove faccio il cattivo e gli spacco la faccia. In realtà lo rispetto molto, rappresenta il vero american dream”, ha confessato lo svedese. Insomma, il solito Ibrahimovic senza limiti. Chissà che il suo ritorno in Italia non possa regalarci altre meravigliose dichiarazioni…