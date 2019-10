Ibrahimovic, spunta un’ipotesi clamorosa per il futuro

Neppure il tempo per provare a capire qualcosa di più sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, che aveva dato un indizio con quello “Spagna, sto tornando”, ed ecco che spunta un’ipotesi che avrebbe del clamoroso per quello che dovrebbe essere l’ultimo contratto della carriera del fuoriclasse svedese.

Rappresentanti del Perth Glory, club di A-League in Australia, hanno infatti dichiarato al quotidiano The Age di essere in contatto con Mino Raiola per assicurarsi le prestazioni di Ibra.

Una scelta che sarebbe singolare considerando che Zlatan, ormai destinato a chiudere l’esperienza con i Los Angeles Galaxy, sembrava deciso a tornare in un campionato europeo competitivo per dimostrare di essere ancora competitivo.

La proposta del Perth potrebbe però essere compatibile con una rapida “via di fuga” dall’Australia perché si tratterebbe di un contratto a tempo: l’attaccante svedese dovrebbe infatti giocare solamente le ultime 6 partite prima della fine della stagione.

Una sorta di allenamento in vista di gennaio…