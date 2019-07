Ibrahimovic, zigomo fratturato ad un avversario: in arrivo maxi squalifica

In MLS il protagonista è sempre lui: Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver deciso il derby di Los Angeles con una fantastica tripletta, lo svedese potrebbe andare incontro ad una maxi squalifica.

Il motivo? Una gomitata rifilata all’avversario El-Monir: il giocatore libico è costretto, infatti, a subire un intervento di ricostruzione chirurgica dopo lo scontro con l’ex Manchester United e Inter, che ha letteralmente creato un buco nella sua tempia destra.

A causa di questo scontro di gioco durante il match tra i LA Galaxy e i LAFC, al termine della gara Ibrahimovic aveva anche litigato con lo staff rivale intimando ad un membro di allontanarsi.

Secondo quanto si apprende, la commissione disciplinare del campionato statunitense visionerà i filmati ed è molto probabile che Ibrahimovic venga fermato a lungo dopo l’accaduto. In passato lo stesso attaccante era stato fermato per due turni per un colpo ad un portiere avversario.