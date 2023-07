Icardi al Galatasaray: incassa anche la Sampdoria…

Le cifre ufficiali dell'affare parlano di 10 milioni di euro per il cartellino del centravanti, pagabili in quattro stagioni. Al calciatore argentino è stato garantito un ingaggio netto di 6 milioni per un totale di tre anni.

Insieme alle cifre riconosciute a Psg e al giocatore, inoltre, secondo quanto previsto dal regolamento sul contributo di solidarietà per la valorizzazione dei calciatori ancora in attività, anche le ex squadre di Maurito, Inter, Sampdoria, Barcellona e la formazione spagnola Vecindario, hanno ottenuto una somma di denaro per questo trasferimento (il 5% di 10 milioni da dividere in base al tempo trascorso dal giocatore nel club).

In modo particolare 150 mila euro per Inter e Sampdoria, 125 mila euro per il Barcellona e 75 mila euro per il Vecindario.