Icardi alla Juventus, scende in campo Agnelli: svolta nell’operazione

Mauro Icardi è pronto a cambiare maglia passando dal nerazzurro dell’Inter al bianconero della Juventus. L’affare che riguarda il bomber argentino potrebbe presto avere una svolta.

Se la società nerazzurra preferirebbe venderlo al Napoli piuttosto che ai rivali della Vecchia Signora, è anche vero che il giocatore avrà un grosso peso nella scelta della destinazione finale. La trattativa, in realtà, non è stata ancora avviata a causa dei rapporti piuttosto freddi tra Marotta e Paratici. Presto, però, le cose potrebbero cambiare. Infatti, stando a quanto riporta La Repubblica, addirittura il presidente Andrea Agnelli si starebbe occupando in prima persona di chiudere l’affare.

40-45 milioni l’offerta della Juventus all’Inter. Ancora troppo pochi per i nerazzurri che avrebbero ricevuto una proposta da circa 60 milioni dal Napoli. Ma posizione in prima linea del numero uno bianconero potrebbe, in tal senso, fare la differenza.