Icardi, altra grana: Messi non lo vuole al Psg e chiede scambio con Aguero

Problemi tra i due argentini in casa Psg

Non solo la telenovela amorosa con Wanda Nara, adesso Mauro Icardi ha qualche problema anche a livello calcistico in quel di Parigi. Al Paris Saint-Germain pare che ci sia qualcuno di decisamente importante che non ne voglia più sapere di averlo come compagno. Parliamo di Lionel Messi che, secondo quanto afferma il Mirror , starebbe spingendo il club a cedere l'ex capitano dell'Inter.

Da tempo si rumoreggiava dei rapporti tesi tra il sei volte Pallone d'Oro e il centravanti. Tensioni che avrebbero anche portato a supposizioni relative al veto posto da Messi su Icardi in Nazionale. Adesso, secondo il tabloid, il clima tossico tra i due si starebbe sentendo anche al Psg tanto da portare La Pulce a chiederne la cessione. L'ipotesi è di una trattativa col Barcellona e uno scambio ad effetto con Sergio Aguero, grande amico di Messi, che in estate si era trasferito in blaugrana con la speranza di giocare proprio con lui. Sogno, fin qui, non realizzato vista la partenza di campionissimo in direzione Parigi.