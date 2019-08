Icardi, c’è la svolta improvvisa: la risposta che cambia gli scenari

L’Inter e il rebus Mauro Icardi continuano ad essere al centro della cronaca sportiva. Il futuro dell’ex capitano nerazzurro è tra gli argomenti di massima attenzione non solo per l’ambiente milanese ma anche per le varie squadre potenzialmente interessate al giocatore.

La svolta potrebbe essere arrivata nella notte. Dopo i festeggiamenti per il 22esimo compleanno di Lautaro Martinez – compleanno celebrato con i compagni di squadra -, Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati intercettati dai giornalisti che hanno provato a strappar loro qualche parola sul futuro dell’argentino.

NUOVA AVVENTURA – Nascosto da alcuni palloncini nerazzurri, l’attaccante, accerchiato da giornalisti, alla domanda “Una nuova avventura sta per iniziare?” ha risposto con un “Sì“. Non è chiaro se la risposta sia stata veritiera o sarcastica ma tutto fa pensare alla prima ipotesi anche perché la moglie, nonché agente, avrebbe ribadito: “Ha detto sì”.