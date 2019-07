Icardi, c’è la svolta: telefonata decisiva per il suo futuro

Sono ore decisive per il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha rotto definitivamente con l’Inter e si prepara ad una nuova esperienza lontano da Milano. Juventus e Napoli in cima alla lista delle pretendenti con una possibile novità prevista per la settimana in corso.

Infatti, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’argentino ha in mente di chiamare l’allenatore di quella che potrà essere la sua prossima squadra: il Napoli e, quindi, Carlo Ancelotti.

CONTATTO DIRETTO – Secondo quanto si apprende, Icardi avrebbe intenzione di avere un contatto diretto con il tecnico partenopeo per chiederli le sue intenzioni sul progetto azzurro e sul suo possibile impiego. Si tratta di un’apertura a tutti gli effetti da parte del bomber argentino alla pista napoletana. Nel corso del weekend, il centravanti avrebbe raggiunto Wanda Nara, sua moglie e agente, e la famiglia a Ibiza anche per parlare di questa decisione. L’Inter attende l’evolversi della situazione e la chiamata. Icardi, comunque, è definitamente fuori dal progetto nerazzurro.