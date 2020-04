Icardi nella bufera: like galeotto a post di Bojan su Barcellona-Inter del 2010: “AniVARsario”

Mauro Icardi torna a far parlare di sé. Questa volta nessun gol o nessuna voce di mercato: l’attaccante argentino, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Inter, ha messo un like social ad un post polemico nei confronti della società nerazzurra.

Sulla pagina Instagram di Bojan Krkic, ecco nelle scorse ore apparire un messaggio che fa riferimento alla partita tra Barcellona e Inter del 2010 in Champions League quando dopo tante polemiche la squadra allenata di Mourinho faceva un altro passo avanti per la conquista del trofeo e del Triplete. “AniVARsario”, ha scritto Bojan. Pronto l’apprezzamento di Icardi ben visibile sul social network. Per l’attaccante è bufera con molti tifosi che non hanno gradito…