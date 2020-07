Icardi: “Non torno in Italia. Psg? Avevo già scelto di restare”

Mauro Icardi torna a parlare e lo fa ai microfoni de Le Parisien a proposito del suo trasferimento in Francia al Paris Saint-Germain. I campioni di Ligue 1 lo hanno riscattato dall’Inter esattamente come lo stesso centravanti sperava e desiderava.

Icardi: “Non torno in Italia. Psg? Avevo già scelto”

“Non era una mia decisione, ma della società. Quando l’opzione di riscattarmi è diventata concreta l’abbiamo colta”, con queste parole Icardi ha parlato del suo definitivo passaggio al Paris Saint-Germain dall’Inter. “Ne abbiamo parlato con il Psg, con Leonardo e la mia famiglia. Abbiamo valutato questa decisione con tutta la mia famiglia e abbiamo deciso di restare: è stato facile. Dal mio arrivo a Parigi dall’Italia, la decisione era definitiva e sinceramente avevo già scelto dalla stagione passata”. E sul rapporto con i compagni: “Con Di Maria, Mbappé e Neymar mi sento molto bene: dai primi allenamenti abbiamo avuto un buon feeling. Conoscevo già Angel, ma non gli altri due. Dal primo minuto mi hanno aiutato a integrarmi. Sono venuto per dimostrare cosa so fare e aiutare la squadra: loro lo sapevano e pensano la stessa cosa. Il calcio è collettivo, per portare la squadra al successo, ci si deve aiutare. Dal primo giorno ho sentito un legame che univa il gruppo: c’è amicizia. C’è un bell’ambiente, ci aiutiamo molto in campo. Se ho pensato ad un ritorno in Italia? No, sto bene a Parigi. Torno in Italia per le vacanze e ho trascorso anche il lockdown”.

