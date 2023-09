Icardi paperone, ha comprato l’auto più costosa al mondo

Non smette di far parlare di sé Mauro Icardi, anche e soprattutto fuori dal campo. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'attaccante del Galatasaray ha di recente acquistato l'auto più costosa al mondo non facendosi problemi dal punto di vista economico. Si tratta di una Rolls Royce Boat Tail distribuita in versione super limitata (ne esistono solo tre) e una adesso ce l'ha l'argentino. Il costo della vettura si aggira intorno i 26 milioni di euro e - secondo la fonte - i proprietari delle altre due uniche auto in circolazione sono delle super star con soldi da spendere. Si tratta della coppia Jay-Z e Beyonce, mentre l'altra è di un noto imprenditore locale. La decappottabile, è dotata di un motore V12 da 6,75 litri con due turbine. Potenza: da 563 a 600 cavalli. Nell'auto sono stati montati sportelli separati di legno naturale, sotto i quali si trovano scomparti con vari accessori da picnic e un frigorifero. Il design può essere disposto, formando tavoli da cocktail e un baldacchino da sole. Il kit comprende piccole sedie pieghevoli con struttura in materiali compositi e finiture in pelle all'interno.