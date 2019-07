Icardi, parla l’ex allenatore: “Meglio vada all’estero”

Allenatore-traghettatore dell’Inter nella parte finale della stagione 2016-2017 al posto di Stefano Pioli, Stefano Vecchi, ex allenatore anche della Primavera dell’Inter, oltre che di Sudtirol, Carpi e Venezia, ha detto la propria circa il futuro di Mauro Icardi in un’intervista concessa a Tuttomercatoweb.

Vecchi non ha dubbi: “Icardi è un giocatore che dovunque andrà farà gol, non avrà problemi il prossimo anno. Per evitare tante polemiche all’Inter, però, sarebbe meglio per tutti che andasse all’estero”.

Una risposta infine sul mercato del Napoli e su come gli azzurri di Ancelotti si stiano avvicianando alla Juventus:

“Dobbiamo ricordare quanti punti aveva il Napoli dai bianconeri alla fine dell’ultimo campionato. Non è facile raggiungerli è comunque un gap importante, ma con quei calciatori può fare il salto di qualità”.