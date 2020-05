Icardi, rebus sul futuro ma lui è a Milano…

Mauro Icardi saluta l’Italia e Milano. L’attaccante argentino ha fatto ritorno alla propria abitazione lombarda dopo aver vissuto gli ultimi mesi a Parigi dove, con la maglia del Paris Saint-Germain, ha giocato e vinto il titolo della Ligue 1.

Icardi, messaggio social

Torna da campione di Francia, Icardi che dà il buongiorno all’Italia e a Milano con un messaggio social con tanto di foto dal terrazzo della sua abitazione con vista San Siro. L’attaccante non sa ancora quale sarà il suo futuro con il Psg che ha tempo fino al 30 maggio per esercitare il diritto di riscatto a beneficio dell’Inter. 70 milioni la cifra pattuita dalle società, ma con ogni probabilità i parigini chiederanno lo sconto. Intanto, lui, si gode il sole milanese in attesa di conoscere se quella sarà la sua dimora anche per il prossimo futuro…