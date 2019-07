Icardi, scende in campo De Laurentiis: incontro con Wanda Nara

Se l’Inter sta per chiudere l’acquisto di Romelu Lukaku, Juventus e Napoli sono pronte ad… approfittarne.

Sì, perché l’arrivo del belga in nerazzurro renderebbe sempre più scomoda la posizione di Mauro Icardi, obiettivo più o meno dichiarato di bianconeri e nerazzurri.

Tutto dipenderà ovviamente dalla volontà dell’Inter di cedere il giocatore a una diretta concorrente, quel che è certo è che nessuna delle due rivali sembra voler abbassare il tiro. Se infatti la Juventus ha la preferenza del giocatore e della moglie-agente Wanda Nara, il presidente del Napoli De Laurentiis non vuole darsi per vinto e, secondo quanto riportato da SportMediaset, ha in programma un incontro “segretissimo” con la stessa Wanda Nara nella giornata di venerdì per provare a convincerla a cambiare idea e accettare il trasferimento al Napoli.