Icardi, svolta per il futuro: apertura al clamoroso trasferimento

Mauro Icardi è sempre più lontano dall’Inter. Spedito a casa da Antonio Conte, l’argentino salterà le amichevoli pre stagionali negli States. Il numero 9 non rientra nei piani della società nerazzurra che sul suo futuro è stata chiara: sarà cessione.

Dopo i primi giorni di rumors e muro contro muro, però, sembra che alla fine lo stesso Icardi abbia aperto all’addio all’Inter. Due le squadre interessate all’ex capitano nerazzurro: Juventus e Napoli. E se il club milanese non vorrebbe darlo proprio ai rivali di sempre bianconeri, ecco che torna con prepotenza l’ipotesi azzurra. Il Corriere dello Sport apre alla possibilità di vedere l’argentino accettare la proposta di Ancelotti e De Laurentiis. Nonostante la Juventus resti la destinazione preferita, anche Napoli non è considerata una scelta di ripiego. Anche la proposta di ingaggio è allettante e farebbe di Icardi il giocatore più pagato della rosa azzurra. La trattativa può entrare nel vivo: il Napoli vorrebbe prima chiudere l’accordo con Icardi e poi cercare l’intesa con l’Inter che chiede 60-70 milioni per il cartellino. Marotta e Ausilio sono pronti ad ascoltare De Laurentiis e Giuntoli.