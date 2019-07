ICC, amichevoli fino a un certo punto: l’Atletico Madrid fa ricorso contro l’espulsione di Diego Costa

L’Atletico Madrid ha fatto ricorso contro la squalifica di Diego Costa in seguito al cartellino rosso rimediato nel match contro il Real Madrid. L’International Champions Cup si sta rivelando ben più di una semplice competizione estiva amichevole. I Colchoneros, infatti, vorrebbero essere al top per la prossima gara che li vedrà impegnati contro la Juventus.

Reduce dalla pesante vittoria per 7-3 nel derby con il Real Madrid, l’Atletico Madrid non vuole fermarsi e non vuole rinunciare a Diego Costa per il match contro la Juventus. Ecco allora che i Colchoneros hanno presentato, come riporta Marca, ricorso all’organizzazione, con l’obiettivo di poter schierare in campo il loro bomber.

Visto che la sfida con la Vecchia Signora è in programma per sabato 10 agosto, l’Atletico Madrid spera che l’organizzazione si prenda il tempo necessario per decidere e che, ovviamente, ritiri la sanzione disciplinare nei confronti del suo giocatore.