ICC, Goretzka manda ko il Milan: vince il Bayern Monaco 1-0

Il Milan di Giampaolo perde il primo vero test stagionale contro il Bayern Monaco, ma a Kansas City nella prima gara della ICC 2019 ci sono diverse buone cose.

Decide la sfida, a favore dei bavaresi, Goretzka all’ultimo pallone utile del primo tempo.

IL MATCH – Primo tempo equilibrato tra le due formazioni. Il Bayern Monaco fa qualcosa in più ma il Milan tiene bene il campo nonostante le numerose assenze. A pochi secondi dall’intervallo è Goretzka a trovare il guizzo decisivo che permetterà poi ai suoi di vincere la gara: taglio del giocatore e errata lettura di Strinici, schierato per l’occasione da Giampaolo centrale di difesa. La ripresa offre un buon calcio e un Milan abile nel palleggio. Qualche chance di pareggiare c’è ma alla fine è 1-0. Da sottolineare l’infortunio di Hernandez, neo arrivato in rossonero.