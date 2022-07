Ihattaren, ancora problemi per l’ex Samp. L’Ajax: “Siamo preoccupati”

La questione di Mohamed Ihattaren ha fatto tanto discutere nella passata stagione: il giocatore di proprietà della Juventus era stato girato in prestito alla Sampdoria, ma non è mai sceso in campo con i blucerchiati per problemi personali. Il direttore tecnico dell’Ajax Gerry Hamstra, ha parlato di un altro caso che riguarda il giovane talento. Il giocatore, attualmente in prestito dalla Juventus al club olandese, è nuovamente sparito dai radar dopo i problemi alla Sampdoria e, come riporta il sito olandese AD.nl, da settimane non si vede in gruppo con i Lancieri.