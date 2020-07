Il Barcellona pensa già al dopo Setien: ecco il favorito per la panchina

Subentrato a dicembre a Ernesto Valverde, Quique Setien sembra non avere ancora individuato la chiave giusta per entrare in sintonia con lo spogliatoio del Barcellona.

L’ex allenatore del Betis ha firmato un contratto fino al, ma qualora la stagione dovesse concludersi male in Liga e in Champions League il divorzio dai blaugrana sarebbe inevitabile.

Il piano per convincere Xavi

In tal caso in società sembrano avere le idee molto chiare in merito al sostituto. Secondo quanto riportato da Sport il prescelto sarebbe Xavi Hernandez, attualmente alla guida dell’Al-Sadd.

L’ex centrocampista, capitano e bandiera dei catalani non direbbe ovviamente di no, ma vorrebbe poter iniziare un progetto “da zero”, da qui le perplessità riportate dalla stampa negli scorsi mesi, quando iniziò a diffondersi la voce del possibile ritorno dell’ex regista, ma in un’altra veste.

Tra giovanili e prima squadra Xavi ha militato nel Barcellona per 25 anni, dal 1991 al 2015, fissando il primato di presenze nelle coppe europee (173) e in assoluto (767), prima di trasferirsi all’Al-Sadd, dove ha militato per quattro stagioni per poi intraprendere la carriera di allenatore.