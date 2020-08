Il biografo di Messi e Guardiola rivela: “Cristiano Ronaldo? La Juventus lo sta offrendo a tutti…”

La Juventus vuole liberarsi di Cristiano Ronaldo. Non per questi tecniche, ma per il suo altissimo ingaggio. Sarebbe questa la notizia che il biografo tra gli altri di Lionel Messi e Pep Guardiola, nonché giornalista e opinionista della BBC, Guillem Balague ha dato sul futuro del portoghese.

Balague: “La Juventus sta offrendo a tutti Cristiano Ronaldo”

Come riporta anche il Daily Star, Guillem Balague avrebbe parlato di Cristiano Ronaldo e del suo futuro a BBC 5 Live confermando le indiscrezioni che vorrebbero il portoghese lontano da Torino: “Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al Psg non è perché il Psg ci stia pensando davvero, ma perché a Jorge Mendes sono state date istruzioni per trovare una nuova squadra a CR7”, ha detto l’esperto. “Lo abbiamo visto in sei mesi, il Real Madrid ha detto ‘no chance’ al suo ritorno e la Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio. Il portoghese è stato offerto ovunque, anche al Barcellona. Non so se riusciranno a liberarsene, chi pagherà una cifra del genere?”.

