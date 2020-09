Il Borussia Dortmund si gode il neo acquisto Bellingham: record con l’U21 inglese

Serata memobrabile per Jude Bellingham, talento inglese appena acquistato dal Borussia Dortmund. In attesa di vederlo all’opera in Bundelisga, il giovane, pagato 25 milioni per strapparlo al Birmingham, si è già preso la scena con la Nazionale inglese U21.

Bellingham da record e il Borussia Dortmund esulta

Debutto da sogno con la maglia dell’Inghilterra per il giovane Jude Bellingham, astro nascente del calcio inglese e nuovo acquisto del Borussia Dortmund. Il talentino ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale U21 britannica nella sfida contro il Kosovo e ha reso indimenticabile la gara andando anche a segno.

Con la sua rete, Bellingham è diventato il più giovane di sempre a segnare un gol con l’U21. Un record celebrato sui social dai profili della Nazionale ma anche, e soprattutto, dal Borussia Dortmund che, evidentemente, ci ha visto lungo col suo investimento.

Sempre su Twitter, il club tedesco ha ricordato anche la rete di Haaland con la Norvegia, la sua prima con la Nazionale ma non certo una novità per il bomber prodigio di queste ultime stagioni.

