Il Brasile piange Paolo Rossi, Falcao: “Piangiamo per lui”. Pelé: “Quante stelle in cielo”

Tre gol come tre spari. Così Paolo Rossi aveva posto fine ai sogni di gloria del Brasile allo stadio Sarrià di Barcellona nell’estate del Mondiale 1982. Una Coppa del mondo a cui i verdeoro si presentavano come favoriti assoluti, forti di due anni di vittorie quasi ininterrotte. C’erano Arthur Zico, Paulo Roberto Falcao, Socrates e Toninho Cerezo a comporre il miglior centrocampista della storia brasiliana. Sembrava una corazzata imbattibile, destinata alla vittoria, ma la partita decisiva del gironcino risultò fatale. “Pablito” realizzò una clamorosa tripletta, vanificando le prodezze di Socrates e Falcao che avevano firmato i pari provvisori e la qualificazione momentanea per i brasiliani. Da allora Rossi è stato per i sudamericani il “boia” del sogno 1982.

LACRIME

Oggi, però, il Brasile ha messo da parte il rancore ultratrentennale e si unisce al mondo del calcio che piange la scomparsa dell’attaccante italiano, Pallone d’oro nel 1982. Falcao ha ricordato l’ex avversario con un post su Instagram: “Il Brasile ha già pianto per colpa sua. Ora piange per lui. Paolo Rossi ci ha tolto una coppa del mondo, ma ci ha conquistato con la sua voglia di vivere e giocare a calcio”.

STELLA Gli fa eco il grande Pelé. L’ex fuoriclasse brasiliano ha usato Instagram per esprimere il suo dispiacere per la morte di Rossi, a cui era legato da un rapporto di amicizia: “Sfortunatamente, il cielo si sta riempiendo di stelle negli ultimi giorni. Una volta ho sentito che tuo padre ti ha portato a Firenze a vedere una mia amichevole contro la Fiorentina. Avevi solo 10 anni. Che onore! Grazie per l’amicizia e la generosità, Paolo. Possa Dio darti il benvenuto a braccia aperte, amico mio”. Email #rossi