Il busto di Cristiano Ronaldo… prende vita con Deep Nostalgia: l’effetto però fa discutere sui social

Si chiama Deep Nostalgia e si tratta di un servizio pensato dalla società online specializzata in ricerche genealogiche MyHeritage. L’obiettivo è quello di “rianimare” vecchie foto, magari di parenti scomparsi o persone lontane di cui si sente la mancanza e vederle, appunto, prendere vita in qualche modo.

Un sorriso accennato, un battito di palpebre, un mezzo movimento della testa. Il tutto per trasformare qualcosa di statico in una figura dinamica e più reale. Peccato che sui social, ed in particolare su Twitter, questo fenomeno sia leggermente sfuggito di mano e si sia utilizzato davvero su tutto. Anche sul noto busto – definito mal riuscito dai più – dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo…

Cristiano Ronaldo, il suo busto prende vita ma…

Come detto, la società aveva pensato a Deep Nostalgia come un sistema per ricordare e “rianimare” vecchie foto, magari di parenti scomparsi. Invece, adesso, è diventata quasi una moda per far prendere vita davvero a tutto. Questo servizio usa l’intelligenza artificiale e, come detto, mette in movimento uno “scatto d’epoca” restituendo concretamente una sorta di gif animata che rende viva quell’immagine statitica.

In queste ultime ore c’è chi si p divertito ad utilizzare proprio Deep Nostalgia in modo decisamente… inquietante. Il famoso busto conservato a Madeira di Cristiano Ronaldo sta facendo il giro del web con commenti contrastanti. In molti ricordano le opinioni non proprio positive riguardo la riuscita dell’opera dedicata al portoghese e con l’utilizzo di Deep Nostalgia l’effetto è stato, se possibile, ancora più… pauroso.

“Ci rido su che è meglio”, “Non possono far altro che ridere”, hanno scritto tanti utenti. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno che evidenziare che l’effetto di Deep Nostalgia sul busto di CR7 abbia peggiorato ancor di più l’opera stessa rendendola da brividi.