Il Cagliari piange Waldemar Victorino: il ricordo della società

'El Piscador' è stato uno dei più forti attaccanti uruguaiani degli anni '70-80: messosi in evidenza con la maglia del River Plate Montevideo, raccolse le soddisfazioni più grandi con il Nacional, con il quale nel 1980 conquistò titolo nazionale, Libertadores e Intercontinentale, superando in finale l'Internacional Porto Alegre.

Il Cagliari lo acquistò nel 1982, ma la sua avventura italiana non fu fortunata. Nessun gol in appena 10 presenze in un'annata negativa per i rossoblù allenati dal compianto Gustavo Giagnoni, che retrocessero in Serie B all'ultima giornata.