Luigi Gigi Simoni non ce l’ha fatta. L’ex storico allenatore anche dell’Inter che nella stagione 1997-98 portò al trionfo in Coppa Uefa i nerazzurri è morto all’età di 81 anni. Le sue condizioni erano gravi da tempo quando a giugno era stato colto da un malore ed era stato ricoverato presso l’Ospedale Cisanello di Pisa. Oggi la triste notizie. Simoni è morto. Il mondo del calcio è in lutto e si unisce al dolore della famiglia e della moglie Monica.