Il calcio ricorda Maradona, Pelè: “Un giorno giocheremo insieme in cielo”

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa di Maradona, tanti grandi campioni hanno voluto ricordare con dei brevi messaggi il Pibe de Oro, tra cui anche Pelè:

“GIOCHEREMO INSIEME IN CIELO”

Pelè: “È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.

Franco Baresi: “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre, ciao Diego”.

Inter: “Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c’è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo un grandissimo avversario, è stato il più grande. Ciao Diego”.

Sandro Mazzola: “Orribile notizia, era un uomo simpaticissimo”.

Luciano Moggi: “«Difficile commentare. Per chi non lo ha conosciuto, posso dire che era persona eccezionale. Aveva dei problemi che tutti conoscono, ma non importa. Gli volevo bene, impossibile non volergliene. Facile parlare quando uno muore, io ci ho vissuto tanti anni insieme ed era davvero il numero uno. Sapeva dare tutto di se stesso agli altri. Sono sconvolto”.

Fc Barcellona: “Diego Armando Maradona era mio fratello, una persona che soffriva e lottava per gli umili, il miglior giocatore del mondo”.

Arrigo Sacchi: “Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto. Ho tre firme con dedica in un pallone, sono quelle di Pelé, Di Stefano e Maradona. Diego ha fatto sognare milioni di persone, le sue giocate erano delle imprese per altri. Giocare contro di lui era difficile, è stato un giocatore che ha evoluto il calcio. Non è mai stato un individualista, se avessi potuto l’avrei allenato volentieri”.