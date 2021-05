Il calcio sorride, Sol Bamba annuncia guarigione dal cancro

La buona notizia relativa al calciatore del Cardiff

Alle volte il calcio regala storie che vanno ben oltre la semplice partita sul campo. Quella giocata, e fortuntamente vinta, da Sol Bamba è stata la sfida più dura: contro il cancro. Il giocatore del Cardiff City , con un passato anche al Palermo, cinque mesi fa aveva dovuto fare i conti con il terribile male. Tanti i messaggi di sostegno ricevuti dal mondo del pallone ed in particolare dai suoi compagni. Affetto che, in qualche modo, ha giocato la sua parte...

GUARITO - Ebbene sì, perché dopo diversi mesi, Sol Bamba ha dato l'annuncio più bello che ci si potesse attendere: quello sulla sua guarigione. "Ciao a tutti, giusto un rapido messaggio per informarvi che sono guarito dal cancro! Questa è certamente una notizia molto felice per me e per la mia figlia, e in questo momento siamo al settimo cielo. Voglio sinceramente ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, anche quelli che mi hanno mandato un semplice messaggio". Sono state queste le parole del giocatore 35enne su Twitter.